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خادم الحرمين يدشن مشروع إنشاء قاعدة "الملك سعود" الجوية فى القطاع الشرقى

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خادم الحرمين يدشن مشروع إنشاء قاعدة "الملك سعود" الجوية فى القطاع الشرقى خادم الحرمين يدشن مشروع إنشاء قاعدة "الملك سعود" الجوية فى القطاع الشرقى

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الأربعاء، مشروع إنشاء قاعدة الملك سعود الجوية بالقطاع الشرقى بالمملكة العربية .

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة (حفر الباطن)، ليرعى المناورة الختامية لتمرين (رعد الشمال) والعرض العسكرى للقوات المسلحة السعودية والقوات المشاركة من الدول الشقيقة فى التمرين.

واستمع خادم الحرمين إلى شرح عن مشروع المخطط العام لقاعدة الملك سعود الجوية بالقطاع الشرقى، ومرافق القاعدة، كما شاهد فيلما عن تصاميم ومرافق المشروع ثم قام بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء قاعدة الملك سعود الجوية، ووقع على اللوحة التذكارية للمشروع.
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