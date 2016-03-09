دقيقة صمت فى مدارس تونس حدادا على ضحايا هجمات بن قردان

>وقف العاملون فى مدارس تونس الأربعاء دقيقة صمت حدادا على 12 عنصر امن وسبعة مدنيين قتلوا فى مواجهات الاثنين بين قوات الامن و إرهابيين هاجموا ثكنة عسكرية ومركزى أمن فى مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا.

وكانت وزارة التربية دعت الاثنين فى بيان "كل أفراد الأسرة التربوية من تلاميذ ومربّين إلى الوقوف دقيقة صمت يوم الأربعاء التاسع من مارس 2016 بعد تحية العلم، بكافة المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية" تضامنا مع قوات الامن والجيش و"ترحما على أرواح شهداء تونس الذين سقطوا فى بن قردان فى معركة وطننا ضد الإرهاب والتعصب".

ونعت الوزارة فى وقت سابق المدرس لسعد الجريء والتلميذة سارة بوقديمة اللذين قتلا الاثنين خلال المواجهات فى بن قردان.

وفى العاصمة تونس، وقف تلامذة واساتذة مدرسة "لينين" دقيقة صمت بينما كانوا يستمعون الى النشيد الوطنى التونسي، حسب ما افاد صحافى فى فرانس برس.

وقالت المدرّسة سنية الكافى "شيء مهم أن نظهر للتلاميذ اهمية الدفاع عن الوطن وأن دم الشهداء لم يذهب هباء" مضيفة "لن نترك الارهابيين يؤثرون على عقول الاطفال".

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