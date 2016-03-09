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بالصور - أحمد حسن يتقدم بشكواه ضد الزمالك

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بالصور - أحمد حسن يتقدم بشكواه ضد الزمالك بالصور - أحمد حسن يتقدم بشكواه ضد الزمالك

تقدم قائد منتخب ومدرب بتروجيت السابق أحمد حسن بشكوى ضد نادي الزمالك اليوم الأربعاء باتحاد الكرة.

أحمد حسن انضم للزمالك في 2011 واستمر معهم لموسمين فاز فيهما بقلب كأس مصر مرة واحدة، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.

وطالب الصقر بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي الأبيض في أكثر من مناسبة من قبل. إلا أن كل المحاولات لم تنجح ليقرر التقدم بشكوى رسمية.

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وقال أحمد حسن في تصريحات سابقة لـFilGoal.com: "اتخذت كل السبل مع الزمالك وحصلت على أكثر من وعد من مرتضى منصور ولكن دون أي جدوى. لذلك قررت التقدم بشكوى رسمية يوم الأربعاء المقبل في اتحاد الكرة ضد الزمالك".

وأوضح "تنازلت عن 2 مليون و400 ألف جنية من أصل 3 مليون و900 ألف كمستحقات على أن أحصل على باقي المبلغ والمقدر بمليون وصف".

وأكمل حديثه قائلا: "الأمر محسوم تماما لأن وقتها رحلت عن النادي عن طريق إخلاء طرف من أجل التواجد مع المصري وتم الاتفاق على هذه الأمور (المستحقات المتبقية)".

وأتم الصقر حديثه مع FilGoal.com قائلا: "كنت أتمنى ألا تصل الأمور إلى ذلك الحد ولكن مر أكثر من سنة دون أي جدوى أو اهتمام. ولن أتنازل عن هذا المبلغ".

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