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إبراهيم عبد الخالق يخضع لبرنامج علاج مكثف للعودة إلى الزمالك

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إبراهيم عبد الخالق يخضع لبرنامج علاج مكثف للعودة إلى الزمالك إبراهيم عبد الخالق يخضع لبرنامج علاج مكثف للعودة إلى الزمالك

يخضع إبراهيم عبد الخالق متوسط ميدان الزمالك لتدريبات تأهيلية خاصة من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة مع الفريق بعد الإصابة.

وكان عبد الخالق قد عانى من شد في العضلة الضامة تعرض له في إحدى التدريبات مؤخرا لتتسبب في غيابه عن السفر مع فريقه للكاميرون لمواجهة يونيون دوالا.

ويؤدي عبد الخالق التدريبات التأهيلية تحت إشراف علاء شاكر أخصائي التأهيل بمنتخب .

ويواجه الزمالك نظيره يونيون دوالا الكاميروني في مباراة الذهاب بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 13 من الشهر الجاري، على أن يقام لقاء العودة بعدها بأسبوع.

ومن الممكن أن يلحق عبد الخالق بلقاء الإياب.

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