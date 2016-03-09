تشريح ودفن جثة "الصعيدى" الهارب من إعدام فى "مذبحة كرداسة"

أمر المستشار محمد الطماوى رئيس نيابة الأحداث الطارئة، بسرعة تحريات الأمن الوطنى حول ملابسات تبادل إطلاق النيران بين المتهم "الصعيدى" الهارب من إعدام فى قتل ضباط قسم شرطة كرداسة المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة"، وذلك بعد مطاردة شرسة وتبادل لإطلاق النيران بمنطقة هضبة الأهرام، كما أمرت النيابة بندب الطب الشرعى لتشريح الجثة، وصرحت بدفنها عقب الانتهاء من التشريح.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه تم إعداد الأكمنة اللازمة، وبعد إصدار أذن من النيابة العامة، وخرجت قوة أمنية وتمكنت من رصد المتهم "الصعيدى"، أثناء استقلاله سيارة بمنطقة حدائق الأهرام.

وأضافت التحقيقات، أنه فور مشاهدته قوات الأمن حاول الهرب فاصطدم بـ6 سيارات بالطريق، وحطمهم وأطلق صوب القوات الأعيرة النارية، مما دفع القوات لتبادل إطلاق النيران معه حتى نجحت فى السيطرة عليه وقتله.

البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، باختفاء عماد الصعيدى الهارب من حكم بالإعدام فى مذبحة كرداسة، وآخر بالمؤبد فى قضية سرقة بالإكراه بمنطقة حدائق الأهرام، وسيره حاملاً بندقية آلية بالشارع لترهيب المواطنين وفرض السيطرة عليهم.

وكشفت تحريات أن المتهم مسجل خطر سبق اعتقاله مرتين، ومطلوب فى 20 قضية بلطجة وفرض سيطرة وهارب من حكم بالإعدام فى مذبحة كرداسة، ومؤبد فى قضية إخرى.. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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