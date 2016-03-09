مصرع شخصين بعد اشتعال النيران بسيارتهما على طريق الواحات

لقى شخصان مصرعهما، بعدما اشتعلت النيران فى سيارة نقل أمام حى الأشجار بطريق الواحات، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وتم إخماد الحريق ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بإحدى السيارات على طريق الواحات، على الفور انتقل العميد هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له، وبصحبتهم 3 سيارات، وتمت السيطرة على النيران دون معرفة أسباب الحريق.

وتبين أن الأدخنة الكثيفة أدت إلى حدوث اختناق الأشخاص داخل السيارة، تم إخماد الحريق بالكامل.

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