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نقيب العلوم الصحية بالإسكندرية يستغيث بوزير الصحة لحل أزمة مستشفى المبرة

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نقيب العلوم الصحية بالإسكندرية يستغيث بوزير الصحة لحل أزمة مستشفى المبرة نقيب العلوم الصحية بالإسكندرية يستغيث بوزير الصحة لحل أزمة مستشفى المبرة
تقدم ضياء الدين عبدالستار، نقيب العلوم الصحية بالإسكندرية، باستغاثة لوزير الصحة، اليوم، الأربعاء، لحل أزمة مستشفى المبرة التابع للمؤسسة العلاجية، والتى صدر لها قرار بنقل تابعيتها من المؤسسة الى المستشفيات التعليمية رقم 336 لسنة 2016 ولم يتم تنفيذه حتى الآن.

وقال نقيب العلوم الصحية فى الشكوى إن إدارة مستشفى المبرة توقفت عن صرف مرتبات العاملين لديها عن شهر فبراير، وحتى تاريخه مما سبب أزمة بالمستشفى وصرف العلاج والعاملين بالمستشفى.


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ننشر نص قرار رئيس الوزارء بنقل تبعية مستشفى فلمنج بالإسكندرية لوزارة الصحة

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