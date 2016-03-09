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وقفة لموظفى المصرية للاتصالات بشبين الكوم للمطالبة بصرف الأرباح السنوية

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وقفة لموظفى المصرية للاتصالات بشبين الكوم للمطالبة بصرف الأرباح السنوية وقفة لموظفى المصرية للاتصالات بشبين الكوم للمطالبة بصرف الأرباح السنوية
تظاهر اليوم العشرات من الموظفين والإداريين والفنيين بالشركة المصرية للاتصالات بمدينة شبين الكوم، للمطالبة بصرف الأرباح السنوية والعلاوة الدورية، وللمطالبة بهيكلة مالية وإدارية للشركة يراعى فيها تقليل التفاوت الكبير فى الدرجات المالية، وتوزيع الأرباح والحوافز ومنددين بسياسات مجلس الإدارة بسبب إعلان المجلس عن تحقيق أرباح ضخمة قدرها 3 مليارات جنيه، فيما قرر المجلس خفض العلاوة السنوية إلى 8% بدلا من 10%، وخفض الأرباح السنوية من 12 شهرا إلى 9 شهور.

ورفع المتظاهرون عددا من اللافتات المناهضة لقرارات مجلس إدارة الشركة، وطالبوا بإلغائها وصرف الأرباح السنوية، منها "حقوقنا ضاعت يا وزير _ يا وزير الاتصالات حق العامل عندك مات _ الأرباح السنوية حق ولادنا".

فيما أكد عدد من المحتجين أن فروع الشركة بالمنوفية تعلن تضامنها مع احتجاج زملائهم بسنترال رمسيس، وعدد من الفروع الأخرى ضد قرارات مجلس الإدارة.


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