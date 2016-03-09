بالصور.. نائب محافظ البحيرة يكرم 12 طالبا وطالبة من المبتكرين

كرمت المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، 12 طالبا وطالبة من مختلف الأعمار والإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، قاموا بابتكار مجموعة من المشاريع البحثية فى مختلف المجالات العلمية خاصة فى مجال الطاقة والمياه، وذلك من خلال الإدارة العامة للموهوبين والتعليم الذكى.

وتم تكريم ومنح شهادات تقدير لكل من: باسم جبر صدقه بمدرسة إسماعيل الحبروك بدمنهور، وفاطمة أحمد يوسف من مدرسة دمنهور الثانوية الفنية، وأحمد محمد عبد المجيد من مدرسة محطة الكهرباء الابتدائية بدمنهور ومحمد يحيى محمد فرج من مدرسة جرار الإعدادية بأبو حمص، ومحمد نعيم إبراهيم من مدرسة جرار الإعدادية بأبو حمص وداليا مصطفى جاد من مدرسة ماجدة الصيرفى الإعدادية بنات إيتاى البارود وآلاء شبل حاتم من مدرسة ماجدة الصيرفى الإعدادية بنات إيتاى البارود، ودينا سعيد حافظ من مدرسة بنى الدلنجات الرسمية الدلنجات، وسعيد أحمد المقمر من مدرسة إدكو الإعدادية بنين، وزياد إبراهيم رزق من مدرسة إدكو الإعدادية بنين، وأيمن خميس مطر من مدرسة إدكو الإعدادية بنين، وضياء عسران النويجى من مدرسة محطة قيس الثانوى بشبراخيت، كما تم اختيار كل من: "فريدة خالد عبد المطلب البحيرى من مدرسة طيبة بدمنهور فى موهبة الرسم، وهناء خالد رفاعى من مدرسة الراهبات بدمنهور موهبة العزف لتمثيل مصر فى مؤتمر الموهوبين بدولة الإمارات العربية".

شارك فى التكريم محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد كامل وكيل مديرية التربية والتعليم ورحاب عبد الوهاب مدير إدارة الموهوبين والتعليم الذكى، وأسامة زهران مسئول التعليم الذكى.



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