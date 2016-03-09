بالصور.. جنوب سيناء تحتفل بيوم الشهيد ومدير الأمن يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى

قام اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء مجدى موسى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، اليوم بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى أمام ديوان عام المحافظة بطور سيناء، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، رافق العميد أحمد مهدى قائد اللواء 313 ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء، ومنهم الشيخ خليل الحويطى شيخ قبيلة الحويطات وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، وقرأ الحضور الفاتحة على روح شهداء الوطن الأطهار.

وأكد عيسى، ضرورة أن يحافظ أبناؤنا على الأرض من خلال أعمال التنمية، حيث ضحت القوات المسلحة بأغلى ما عندهم لتعود وتبقى، وأن يتذكروا تضحيات الشهداء الذين لولاهم لما كنا هنا اليوم ولا عادت سيناء إلى أحضان الوطن .

وطالب عيسى، أسر الشهداء بالصبر والسلوان وأن يكونوا سعداء لأن الشهداء سيكونوا شفعاء لهم يوم القيامة، مضيفا أننا ولازلنا نقدم كل يوم العديد من الشهداء للوطن .

فيما أكد اللواء مجدى موسى أن الاحتفال بيوم الشهيد للتأكيد على تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة دفاعًا على مقدرات الوطن، مطالبًا بالاستمرار فى أعمال التنمية والحفاظ على الأرض التى ارتوت بدماء شهداء الوطن.

وعزفت الفرقة الموسقية للقوات الأمن والسلام الوطنى لشهيد وسط الطلبة لتنمية روح الولاء والانتماء لمصرنا الحبيبة .

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