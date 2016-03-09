بالصور.. مدينة رأس سدر تحتفل بيوم الشهيد فى مدرسة عبد المنعم رياض

قام اليوم اللواء محمد عبد الوهاب محمد، رئيس مدينة رأس سدر، بزيارة لمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الرسمية للغات برأس سدر، رافقه خلال الزيارة عبد الرازق عثمان مدير إدارة رأس سدر التعليمية، ومدحت العزازى مدير المدرسة.

وقدم رئيس المدينة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة على المستوى المتميز، وتحدث رئيس المدينة أيضا عن الاحتفال بيوم الشهيد الذى استشهد فيه الفريق عبد المنعم رياض.

وأعرب عبد الرازق عثمان، مدير إدارة رأس سدر التعليمية، الشكر لرئيس المدينة على اهتمامه بالعملية التعليمية برأس سدر مما ترتب عليه حصول مدارس تابعة للإدارة التعليمية برأس سدر على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة

جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم والذى يحتفل به الشعب المصري يوم 9 مارس من كل عام تخليدا لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، والذى أشرف على الخطة المصرية لتدمير خط بارليف خلال حرب الاستنزاف عام 1969.

محافظ السويس ورئيس أركان الجيش الثالث الميدانى يشهدان احتفالية يوم الشهيد