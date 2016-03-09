تجديد حبس 4متهمين اقتحموا شقة ضابط بعقار تحت الإنشاء بمدينة نصر

جدد قاضى المعارضات اليوم الأربعاء حبس مقاول و3 أخرين15 يوما على ذمة التحقيق لاقتحامهم شقة ضابط وسرقة سلاحه الميرى .

و كشفت تحقيقات أحمد يوسف وكيل اول نيابة مدينة نصر أن المقاول المتهم كان على خلاف مع مالك عقار تحت الأنشاء بسبب عدم حصوله على باقى مستحقاته فاستأجر بلطجية واقتحموا الشقق التى يقوم أصحابها بتشطيبها واعتدوا عليهم بالضرب ومن بينهم ضابط شرطة اعتدوا عليه بالضرب وسرقوا سلاحه الميرى وفروا هاربين .

تمكن رجال المباحث من القبض على 4 منهم وجارى ضبط المتهمين الاخرين وتم إحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم .

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