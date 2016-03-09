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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق موط الراشدة بالداخلة

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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق موط الراشدة بالداخلة إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق موط الراشدة بالداخلة
أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من قرية الدهوس على طريق موط - الراشدة بالوادى الجديد، نتيجة السرعة الزائدة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة .

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد من إدارة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق موط الراشدة بالداخلة، مما أسفر عن إصابة "صالح أحمد صالح " 23 سنة ومحمد عربى محمود 23 سنة وعمرو سيد محمد عمرو 22 سنة بكسور وجروح، وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة المركزى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة.

- محافظ الوادى الجديد يأمر بصرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا ومصابى حادث الداخلة
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