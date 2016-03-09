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أمن الإسكندرية يضبط شخصا بحوزته طبنجة وأقراص غير مرخصة من الصحة

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أمن الإسكندرية يضبط شخصا بحوزته طبنجة وأقراص غير مرخصة من الصحة أمن الإسكندرية يضبط شخصا بحوزته طبنجة وأقراص غير مرخصة من الصحة
شن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، برئاسة الرائد ياسر القطان، مأمورية بالاشتراك مع مفتشى الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتم ضبط "محسن . ص" 58 سنة صاحب مكتب رحلات مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى القضية جنح السلوم، بأمن مطروح "تهريب سلاح بدون ترخيص"، بحوزته طبنجة محدث صوت "تركى الصنع" معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، وعيار 9 مم و8800 قرص دوائى لعقار "تمفلو" و59 قرصا دوائيا لعقار"سيبركس" مهربة وغير مصرح بتداولها بدون ترخيص من وزارة الصحة "

وأقر المتهم بحيازته للطبنجة بقصد الدفاع والأقراص المضبوطة بقصد الاتجار، وتحرر المحضر جنح قسم ثان المنتزه وجار العرض على النيابة.


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