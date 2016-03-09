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مصرع تباع معاق فى حادث على طريق بنى عبيد بالمنصورة

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مصرع تباع معاق فى حادث على طريق بنى عبيد بالمنصورة مصرع تباع معاق فى حادث على طريق بنى عبيد بالمنصورة
وقع اليوم حادث تصادم بطريق بنى عبيد المنصورة بالدقهلية، للمرة الثانية خلال شهر مارس، بعد اصطدام أتوبيس بسيارة أخرى، مما أدى إلى توقف حركة الطريق بالكامل.

وأسفر الحادث الذى وقع بجوار كوبرى البلد بمركز بنى عبيد، عن مصرع شاب يدعى أحمد أنور عبد الفتاح 26 سنة، يعمل "تباع" على الأتوبيس المتسبب فى الحادث، متزوج منذ عامين وله ابن يبلغ عمره عام.

وسقط التباع من باب الأتوبيس، حيث إنه من ذوى الاحتياجات الخاصة، وارتطمت رأسه بالأرض وتوفى فى الحال، وتم نقله لمشرحة مستشفى بنى عبيد.


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