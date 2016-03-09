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5 سيارات إطفاء تُسيطر على حريق مخزن سيراميك إمبابة دون إصابات

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5 سيارات إطفاء تُسيطر على حريق مخزن سيراميك إمبابة دون إصابات 5 سيارات إطفاء تُسيطر على حريق مخزن سيراميك إمبابة دون إصابات
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب بمخزن سيراميك على مساحة 400 متر بأرض فضاء فى شارع ترعة السواحل التابع لدائرة قسم إمبابة، وذلك بعدما انتقلت 5 سيارات إطفاء وخزان استراتيجى إلى مكان الحريق، وتم إخماده، فيما لم ينتج عنه وقوع أية إصابات.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران مخزن سيراميك بإمبابة، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له، وبصحبتهم سيارات لمحاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وإخماد النيران المشتعلة بالمكان؛ لمنع وصولها لباقى العقارات المجاورة.


>اشتعال النيران بمخزن سيراميك فى إمبابة.. والإطفاء تُحاول إخماد الحريق

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