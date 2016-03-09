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دكتور هشام الحفناوى: قريبا الإعلان عن أول قرية خالية من مضاعفات السكر

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دكتور هشام الحفناوى: قريبا الإعلان عن أول قرية خالية من مضاعفات السكر دكتور هشام الحفناوى: قريبا الإعلان عن أول قرية خالية من مضاعفات السكر
أكد الدكتور هشام الحفناوى عميد المعهد القومى للسكر خلال المؤتمر الخامس للمعهد القومى للسكر المنعقد حاليا بالقاهرة، أنه سيتم الإعلان قريبا عن أول قرية خالية من مرض السكر فى ، بالتعاون مع اللجنة القومية للسكر من خلال التوعية فى جميع محافظات مصر.

وقال إننا نقوم بعمل فحوصات كاملة للمريض، ونقوم بتوعية الأطباء فى القرى بالخطوط الاسترشادية لمرض السكر، مؤكدا أن حملة "قرية خالية من السكر ومضاعفاته" ستبدأ بالقرى الأكثر فقرا والتى لا يوجد بها خدمات صحية لتوعية الأطباء بكيفية علاج المرضى لتجنب مضاعفات المرض، مؤكدًا أن المريض يتلقى العلاج والرعاية والتوعية بالمعهد، ويقوم بعمل التحاليل اللازمة تجنبًا للمضاعفات.

وأشار هشام الحفناوى إلى أن المعهد كان يوجد فيه 8 غرف رعاية مركزة فقط، وتم إنشاء 7 غرف أخرى للرعاية المتوسطة للأطفال والكبار، مضيفًا أننا نسعى دائمًا لتجنب مضاعفات المرض بضبط السكر لعدم حدوث مضاعفات على العين والكلى والقلب والأطراف وخصوصا القدمين.


>- عميد معهد السكر: 13 مليون مريض بالسكر ومصر الثامنة على مستوى العالم

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