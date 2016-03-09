الفريق محمود حجازى يغادر إلى السعودية لحضور مناورة "رعد الشمال 2016"

غادر الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، صباح اليوم، متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "رعد الشمال 2016"، والذى تشارك فيه عناصر من القوات البرية والجوية والمراقبين من القوات المسلحة المصرية والسعودية بالإضافة إلى أكثر من 20 دولة عربية وإسلامية، وذلك فى إطار خطط التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.

تأتى أهمية التدريب باعتباره نموذجاً للتنسيق والتعاون الاستراتيجى بين القوات المسلحة للدول المشاركة لدرء المخاطر والتحديات التى تواجه المنطقة، وبناء أمن دفاعى عربى، مشترك يدعم ركائز الأمن والاستقرار وتحقيق المصالح القومية والعربية المشتركة.

- بيان للرئاسة:السيسى يزور السعودية غدا لحضور البيان الختامى لمناورات رعد الشمال