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بلاغ للنائب العام يتهم مذيعة التليفزيون المصرى عزة الحناوى بإهانة الرئيس

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بلاغ للنائب العام يتهم مذيعة التليفزيون المصرى عزة الحناوى بإهانة الرئيس بلاغ للنائب العام يتهم مذيعة التليفزيون المصرى عزة الحناوى بإهانة الرئيس
تقدم أشرف فرحات، المحامى، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الأربعاء، ضد عزة الحناوى، مذيعة القناة الثالثة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، يتهمها فيه بإهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على قلب نظام الحكم.

ذكر البلاغ المقيد برقم 3507 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن عزة الحناوى المذيعة بالتليفزيون المصرى، شنت هجومًا عنيفًا على نظام الحكم فى البلاد، ووجهت اتهامات فى حق رئيس الجمهورية شخصيًا.

وأوضح "فرحات"، أن المذيعة عادت إلى شاشة التليفزيون بعد توقفها لمدة سنة، وقامت بمهاجمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة، حيث قالت: "أجهزتك وحضرتك مبتشتغلش"، واتهمته بالتقاعس عن أداء مهام منصبه، كما وصفته بأنه ديكتاتور يتبع هتلر.

وطالب فى نهاية بلاغه، النائب العام بفتح تحقيقات مع المذيعة عزة الحناوى، لارتكابها جريمة (إهانة رئيس الجمهورية والتحريض على قلب نظام الحكم ونشر الفوضى)، ومنعها من السفر خارج البلاد، وتكليف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى الوقائع.

عزة الحناوى المذيعة بالتليفزيون المصرى (1)

عزة الحناوى المذيعة بالتليفزيون المصرى (2)

عزة الحناوى المذيعة بالتليفزيون المصرى (3)

عزة الحناوى المذيعة بالتليفزيون المصرى (4)

عزة الحناوى المذيعة بالتليفزيون المصرى (5)


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