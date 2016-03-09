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Jennifer Aniston و Jason Bateman يجتمعان مجدداً

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Jennifer Aniston و Jason Bateman يجتمعان مجدداً Jennifer Aniston و Jason Bateman يجتمعان مجدداً

الأربعاء 09-03-2016 13:29

كشف الممثل Jason Bateman أنه يحضّر حالياً لفيلم من نوع الكوميدي عنوانه Significant Other سيؤدي دور البطولة فيه وسيتولّى إخراجه وإنتاجه شخصياً عبر شركته Aggregate Films بالتعاون مع شركة STX Entertainment. كما صرّح Bateman بأنه اختار Jennifer Aniston لمشاركته البطولة و Andrea Seigel لكتابة السيناريو. يذكر أن هذا الثنائي كانا قد التقيا عام 2010 بفيلم من إخراج Josh Gordon و Will Speck بعنوان The Switch وهما يستعدان للبدء بتصوير فيلم كوميدي جديد في الأسابيع المقبلة بعنوان Office Christmas Party من المتوقع إطلاقه في التاسع من ديسمبر المقبل في الصالات العالمية. Significant Other هو ثالث فيلم من إخراج Jason Bateman بعد Bad Words و The Family Fang الذي تم إطلاقه العام الماضي وشارك في بطولته الى جانب الممثل كل من Nicole Kidman و Christopher Walken.

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