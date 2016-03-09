أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

"الوطني للأرصاد": حالة عدم الاستقرار الجوي ستستمر حتى مساء غد

Google+ Print
"الوطني للأرصاد": حالة عدم الاستقرار الجوي ستستمر حتى مساء غد "الوطني للأرصاد": حالة عدم الاستقرار الجوي ستستمر حتى مساء غد

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن حالة عدم الاستقرار الجوي التي تتأثر بها الدولة حاليا ستستمر، وأوضح أن كميات السحب تزداد مع تشكل بعض السحب الركامية والرعدية .. وتوقع أن تستمر هذه الأجواء حتى مساء يوم غد الخميس.

كما توقع المركز هطول أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة ستؤدي إلى جريان الأودية والسيول بالقرب من المرتفعات على شرق وشمال الدولة.

وأضاف المركز أن الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحيانا مع وجود السحب الرعدية والبحر متوسط الموج بوجه عام ويضطرب أحيانا في الخليج العربي وبحر العرب.

وكشف المركز عن أن أعلى نسبة مطر سجلت على منطقة الشويب وبلغت 240 ملم مكعب وأعلى سرعة رياح سجلت على مطار البطين حتى الساعة 11 والنصف صباحا اليوم وبلغت 126 كم في الساعة.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية