"الوطني للأرصاد": حالة عدم الاستقرار الجوي ستستمر حتى مساء غد

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن حالة عدم الاستقرار الجوي التي تتأثر بها الدولة حاليا ستستمر، وأوضح أن كميات السحب تزداد مع تشكل بعض السحب الركامية والرعدية .. وتوقع أن تستمر هذه الأجواء حتى مساء يوم غد الخميس.

كما توقع المركز هطول أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة ستؤدي إلى جريان الأودية والسيول بالقرب من المرتفعات على شرق وشمال الدولة.

وأضاف المركز أن الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحيانا مع وجود السحب الرعدية والبحر متوسط الموج بوجه عام ويضطرب أحيانا في الخليج العربي وبحر العرب.

وكشف المركز عن أن أعلى نسبة مطر سجلت على منطقة الشويب وبلغت 240 ملم مكعب وأعلى سرعة رياح سجلت على مطار البطين حتى الساعة 11 والنصف صباحا اليوم وبلغت 126 كم في الساعة.

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