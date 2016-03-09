محامى أبو هشيمة : النائب العام أحال وقائع اتهام "عكاشة" لنيابة الجيزة الكلية للتحقيق

قال المستشار طاهر الخولى، محامى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن النائب العام المستشار نبيل صادق أحال وقائع اتهام موكله لتوفيق عكاشة لنيابة الجيزة الكلية للتحقيق.

كان المستشار طاهر الخولى قد تقدم صباح اليوم ببلاغ لمكتب النائب العام قيد برقم 3300 لسنة 2016 عرائض لمكتب الفنى للتحقيق فى الوقائع التى ارتكبها "عكاشة" فى حق موكله إثناء استضافته من قبل المذيعه حياة الدريرى ببرنامج "مصر اليوم" على قناة الفراعين والمملوكة لوالدة توفيق عكاشة.

وقال الخولى فى البلاغ أنه بتاريخ 28 و 29 فبراير الماضى استغل عكاشة هذا البرنامج فى ارتكاب جرائم السب والقذف والتشهير والتهديد ضد موكله وسرد وقائع مختلقه يعاقب عليها القانون طبقاً للمواد 302 و 203 و 306 و 307 و 181 و 182 و و 171 و 179 والمادة 62 و 265 و المادة 375 مكرر من قانون العقوبات.

وفصل المستشار طاهر الخولى فى بلاغه كيف ارتكب عكاشة الجرائم المنصوص عليها فى تلك المواد وتوفر الركن المادى والمعنوى فى تلك الجرائم وأرفق أسطوانتين مدمجتين تضم نسخة من الحلقتين المذاعتين على قناة الفراعين محل الواقعة.

وطالب فى نهاية البلاغ النائب العام باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع.

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