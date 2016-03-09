رئيس البنك الأهلى: رفع عائد الشهادات الدولارية ليصل لـ5.75%

أعلن هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أنه تم رفع العائد السنوى، على الشهادات الإدخارية بالدولار بالبنك، ليصبح 4.25% على الشهادة ذات أجل 3 سنوات، وعلى الشهادة 5 سنوات 5.25% والشهادة 7 سنوات 5.75%، وهو عائد يصرف كل 3 أشهر.

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم، الأربعاء، أن هذا فى إطار إعادة تسعير المنتجات والأوعية الإدخارية بالدولار، وسوف تتاح لجميع العملاء من المصريين والأجانب داخل مصر، وتأتى فى منح فرص لعائد متميز على الأوعية الإدخارية.

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