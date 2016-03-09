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رئيس البنك الأهلى: رفع عائد الشهادات الدولارية ليصل لـ5.75%

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رئيس البنك الأهلى: رفع عائد الشهادات الدولارية ليصل لـ5.75% رئيس البنك الأهلى: رفع عائد الشهادات الدولارية ليصل لـ5.75%
أعلن هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أنه تم رفع العائد السنوى، على الشهادات الإدخارية بالدولار بالبنك، ليصبح 4.25% على الشهادة ذات أجل 3 سنوات، وعلى الشهادة 5 سنوات 5.25% والشهادة 7 سنوات 5.75%، وهو عائد يصرف كل 3 أشهر.

وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم، الأربعاء، أن هذا فى إطار إعادة تسعير المنتجات والأوعية الإدخارية بالدولار، وسوف تتاح لجميع العملاء من المصريين والأجانب داخل ، وتأتى فى منح فرص لعائد متميز على الأوعية الإدخارية.
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