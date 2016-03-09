رقيب شرطة بالمنوفية يصيب عاملا برصاصة فى الرأس بسبب خلاف على أولوية المرور

أطلق رقيب شرطة بقرية محلة سبك التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية النار من سلاحه الميرى فى رأس عامل خردة بعد مشادات بينهما نتيجة الخلاف على أولوية المرور بالطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون يفيد من وصول حسن سعيد عبد السلام 35 عاما عامل خردة، مصاب بطلق نارى بالرأس.

وتبين قيام عادل ابراهيم النسر رقيب شرطة بمطار القاهرة، بإطلاق عيار نارى فى رأس المصاب، وذلك بعد مشادة كلامية نتيجة الخلاف على أولوية المرور بالطريق، وتم نقل عامل الخردة المصاب إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى فى حالة حرجة.

وعقب علم أهالى المصاب بالحادث، تجمعوا حول الجانى وأوثقوه بالجنازيز ورموه فى مصرف بالقرب من قرية سبك، إلا أن القوات تمكنت من إنقاذه، وتم نقله إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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