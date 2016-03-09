مادلين أولبرايت: السيسي يتفهم مشاكل وتحديات بلاده ويسعى للحلول

أكدت مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، أن مصر البلد الأكبر فى العالم العربى ولديها شريحة كبيرة من الشباب، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى يتفهم المشاكل والتحديات التى تواجه بلاده ويسعى لتقديم الحلول.

وأضافت "أولبرايت"، فى مقابلة على قناة "العربية"، أنها اجتمعت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أنه يتفهم جيدا المشاكل ويسعى لتقديم الحلول، موضحة أن مصر مفتاح لبعض الحلول، ويجب تشغيل الشباب ودفع التعليم لكى تعود مصر لدورها الريادى إقليمياً وعربياً..

- أولبرايت تغادر القاهرة بعد زيارة لمصر التقت خلالها الرئيس السيسي