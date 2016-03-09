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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر السيسي إلى السعودية

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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر السيسي إلى السعودية فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر السيسي إلى السعودية
فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى أبوابها، قبل قليل، استعدادا لسفر الرئيس عبد الفتاح ، إلى المملكة العربية بعد عصر اليوم الأربعاء فى زيارة تستغرق يومًا واحد يشارك خلالها فى ختام تدريبات مناورات "رعد الشمال"، وهو العرض العسكرى الأضخم من نوعه والذى يقام فى مدينة الملك خالد العسكرية فى حفر الباطن .

ومن المتوقع أن تشهد زيارة الرئيس السيسى مباحثات ثنائية مع الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، لبحث تعزيز التعاون الثنائى، وقضايا المنطقة.

وانتظمت الخدمات التأمينية وقوات الحرس الجمهورى لتأمين محيط الاستراحة الرئاسية، كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.


>- بيان للرئاسة:السيسى يزور السعودية غدا لحضور البيان الختامى لمناورات رعد الشمال
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مصر 365

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