بالفيديو.. شيخ الأزهر: فصل أى طالب أوعضو هيئة تدريس يخرج عن المنهج الوسطى

أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فصل أى طالب أو عضو هيئة تدريس يخرج عن منهج الأزهر الوسطى، سواء داخل أسوار الجامعة أو خارجها، طالما ينتسب للأزهر الشريف.

وشدد شيخ الأزهر، فى اجتماعه مع عمداء كليات الأزهر، على ضرورة التزام العمداء الجدية فى عملهم، ومتابعة الطلاب متابعة مباشرة، ودعم الأنشطة والفعاليات والبرامج التى يقومون بها داخل جامة الأزهر، لعدم ترك المجال لمن يحاولون استغلال العملية التعليمية والانحراف بها عن مسارها؛ لتنفيذ أغراضهم الخبيثة التى تخالف منهج الأزهر ووسطيته.

ووجَّه "الطيب" عمداء كليات جامعة الأزهر بالقاهرة بضرورة الاهتمام بالمدن الجامعية وتفعيل الرقابة على الطلاب الذين يسكنونها، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بينهم تفعيل الندوات الثقافية.

وأكد الإمام الأكبر حرص الأزهر الشريف على الارتقاء بالمستوى العلمى لجميع الكليات، موضحًا أن جامعة الأزهر بالإضافة إلى كونها تؤدى دورًا علميا، فهى تحمل رسالة سامية حملها الأزهر منذ أكثر من ألف عام، تتمثل فى الحفاظ على تعاليم الدين الإسلامى ونشر منهجه الوسطى وسماحته جمعاء، وهو ما يوجب على أساتذة الأزهر وكوادره أن يتجردوا للقيام بهذه الرسالة وحملها على عاتقهم كما وصلت إليهم.

نائب رئيس وزراء سنغافورة للإمام الأكبر: الأزهر منارة الإسلام فى العالم

طلاب الأزهر يمثلون مصر أمام مسابقة "جيسيب" للترافع أمام محكمة العدل الدولية

لأزهر يدافع عن مناهجه بعد ضلوع 4 من طلابه باغتيال النائب العام.. عباس شومان: مقرراتنا بريئة ولا تحض على العنف.. والمتورطون ليسوا أصوليين.. ويؤكد: رئيس إندونسيا شهد بإسهام طلابنا فى نهضة بلاده