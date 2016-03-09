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الأمم المتحدة تختار سحر نصر المرأة الأولى عالميا فى مجال التنمية المستدامة

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الأمم المتحدة تختار سحر نصر المرأة الأولى عالميا فى مجال التنمية المستدامة الأمم المتحدة تختار سحر نصر المرأة الأولى عالميا فى مجال التنمية المستدامة
اختارت منظمة الأمم المتحدة للسلام والتنمية المستدامة بالمقر الرئيسى لها بنيويورك الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، لتكون المرأة الاولى عالميا فى مجال التنمية المستدامة ودعم الدول النامية .

وجاء اختيار الدكتورة سحر نصر من بين 375 مرشحة تمثل 162 دولة ليؤكد جدارتها واستحقاقها لنيل الجائزة لهذا العام .

وجاء فى قرار اللجنة المنظمة للجائزة أن اختيار سحر نصر لم يكن باعثه شغلها لمنصب وزيرة فى المصرية ، ولكن بسبب النجاحات التى حققتها الفائزة أثناء توليها مهام منصبها فى البنك الدولى واستطاعت أن تساعد الشعوب النامية بالمنح والقروض والمساعدات وحققت نجاحات تتسم بالمثابرة والإقدام فى منصبها ، الى جانب انها كانت قد استقالت من منصبها فى البنك الدولي، استجابة لمطالب مصرية لدعم اقتصاديات بلدها، وأدت خلال أشهر قليلة دورا رائدا فى دعم وإعادة صياغة علاقتها بالمجتمع الدولى.

وستقام مراسم تنصيبها المرأة الأولى عالميا وتسليمها درع الأمم المتحدة للتنمية المستدامة فى احتفالية بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك فى 11 أبريل القادم .


>بالفيديو..تكريم وزيرة التعاون الدولى ضمن مبدعات الوطن العربى باليوم العالمى للمرأة

وزيرة التعاون الدولى تشهد توقيع بروتوكول لاختيار سفيرات عربيات للنوايا الحسنة

وزيرة التعاون تبحث مع سفير اليابان تفعيل اتفاقيات السيسى المبرمة فى طوكيو
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مصر 365

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