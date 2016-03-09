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مقتل 11 من حركة الشباب فى غارات جوية مجهولة جنوب الصومال

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مقتل 11 من حركة الشباب فى غارات جوية مجهولة جنوب الصومال مقتل 11 من حركة الشباب فى غارات جوية مجهولة جنوب الصومال

قتل 11 عنصرا من حركة الشباب الصومالية بعدما شنت مروحيات مجهولة الهوية غارات فى إقليم (شابيلى السفلى) جنوب الصومال.

وذكر راديو (شابيلى) الصومالى الأربعاء، أن قوات أجنبية مدعومة بمروحيات (الأباتشى) قصفت قاعدة لحركة الشباب فى مدينة (أوديجلى) ، على بعد نحو 50 كلم غرب العاصمة مقديشيو، وبدأت اشتباكات عنيفة بعدها بين الطرفين.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة نفذت غارات جوية عديدة ضد مواقع (الشباب) فى الصومال، كان أبرزها تلك التى وقعت فى سبتمبر 2014، وأسفرت عن مقتل زعيم الحركة أحمد عبدى جودين.

يذكر أن الحركة المتشددة فقدت العديد من المناطق الرئيسية جنوب ووسط الصومال، لكنها لا تزال تنفذ هجمات انتحارية داخل البلاد بما فيها هجمات على قوات بعثة الاتحاد الإفريقى وكان آخرها الهجوم الذى نفذه مسلحوها على جنود كينيين فى إقليم جيدو فى يناير الماضى والهجوم على مطعم فى مقديشيو أواخر الشهر نفسه.
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