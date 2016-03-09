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الجارديان: اللاجئون السوريون يردون على الخطة الأوروبية المقترحة بتحدى

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الجارديان: اللاجئون السوريون يردون على الخطة الأوروبية المقترحة بتحدى الجارديان: اللاجئون السوريون يردون على الخطة الأوروبية المقترحة بتحدى
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن اللاجئين السوريين قد ردوا بنوع من التحدى وحالة من الارتباك على الخطة المقترحة بين تركيا والاتحاد الأوروبى والتى تهدف إلى إعادة طالبى اللجوء إلى تركيا بعد وصولهم إلى اليونان.

وأوضحت الصحيفة أن اليونان كانت البوابة الرئيسية لأوروبا لعدة مئات من الآلاف من السوريين على مدار العام الماضى. إلا أن الاتفاق الجديد يسعى لإغلاق هذا الطريق.

وسيسمح للسوريين بالوصول إلى أوروبا فقط من خلال عملية إعادة توطين رسمية، ومقابل كل سورى يتم توطينه فى أوروبا سيعاد آخر إلى اليونان من قبل التركية.

وفى مقابلات أجرتها الصحيفة مع السوريين فى تركيا، قال بعضهم إنهم سيواصلون محاولة العبور عبر اليونان نظرا لأن مرورهم محفوف بتحديات قانونية بالفعل. فيما قال آخرون أن مواطنيهم سيجربون طرق أخرى، وتشككوا فى أن أوروبا ستلتزم بوعود إعادة توطين اللاجئين. كما سلط بعضهم الضوء على أن معالجة الأسباب الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، وهى الحرب فى سوريا وعدم قدرة اللاجئين فى تركيا والأردن على الدخول إلى سوق العمل، لا تزال أساس حل الوضع.

من ناحية أخرى، قال الكاتب باتريك كينجسلى، فى مقاله بالصحيفة اليوم، الأربعاء، أن معاملة اللاجئين السيئة مؤخرا فى بريطانيا مروعة، واصفا سياسة المملكة المتحدة فى إعادة التوطين بأنها العار الحقيقى. وقال الكاتب أن الأطفال اضطروا للنوم على أرضية أسمنتية، ولم يتوفر لمرضى الإسهال حمامات للاستحمام، وترك ضحايا الاتجار بالبشر دون طعام، بينما تعرضت امرأة للضرب عارية فى مركز احتجاز.

وهذا ما تتهم به الحكومة البريطانية فى معاملة اللاجئين فى 2016 وليس فى المناطق التى تمزقها الحرب مثل ليبيا أو لبنان. وتحدث الكاتب عن تقرير جديد يتهم الحكومة البريطانية بالإهمال الشديد أو الانتهاكات فى معاملتها مع طالبى اللجوء.

ووجد هذا التقرير، الذى كتبه مفتش السجون، أن مئات من طالبى اللجوء، ومنهم قادمين من وسوريا، يتم احتجازهم فى أوضاع غير مقبولة على الإطلاق.

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مصر 365

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