دى ميستورا: محادثات الوفود السورية ستركز على تشكيل الحكومة الانتقالية

قال المبعوث الدولى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، أن اليوم سيشهد مباحثات تقارب بين الوفود السورية المشاركة فى جنيف وبحث فى ملف إيصال المساعدات إلى المناطق السورية المحاصرة، لافتا إلى أن المباحثات الفعلية بين الوفود السورية ستبدأ يوم 14 من الشهر الجارى.

وأكد "دى ميستورا" فى مؤتمر صحفى من جنيف، منذ قليل، أن المحادثات بين الوفود السورية ستركز على تشكيل الحكومة الانتقالية فى اليوم الأول من المباحثات، قائلا "لن نتحدث عن المساعدات الإنسانية أو وقف إطلاق النار فى هذه المباحثات".

وأوضح "دى ميستورا" أن جدول أعمال المباحثات بين الوفود السورية مرتبط بوصول الوفود المشاركة وأن المفاوضات ستستمر حتى 24 من الشهر الجارى.

- الأمم المتحدة: محادثات السلام بشأن سوريا تبدأ 14 مارس الجارى فى جنيف