فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر «السيسي» إلى السعودية غدًا

فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي أبوابها، اليوم الأربعاء، استعدادًا لسفر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المملكة العربية السعودية، حسبما أفاد مراسل أونا.

ومن المقرر أن يغادر “السيسي”ن إلى السعودية، في زيارة تستغرق يومًا واحدًا.

يشارك “السيسي”، خلال الزيارة في ختام تدريبات مناورات “رعد الشمال”، وهو العرض العسكري الأضخم من نوعه، والذي يقام في مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن .

ومن المتوقع أن تشهد زيارة الرئيس السيسي، مباحثات ثنائية مع الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، لبحث تعزيز التعاون الثنائي، فضلًا عن قضايا المنطقة .

ويذكر أن انتظمت الخدمات التأمينية، وقوات الحرس الجمهوري، لتأمين محيط الاستراحة الرئاسية،

كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة، وأجهزة الكشف عن المفرقعات، والتي تمركزت على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار .