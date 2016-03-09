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صور.. وقفة احتجاجية لأئمة المكافأة بالأوقاف أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالتعيين

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المراسل : عمر جمال

نظم عدد من الأئمة العاملين بالمكافأة بوزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء للمطالبة بالتعيين.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات كان أبرزها : “الرئيس مع الشباب والأوقاف قافلة الباب”، “الصحافة فين رجال الدين أهم”، “تحيا الله أكبر”، “140 تبذير فينك فينك يا وزير”، “اعتصام اعتصام حتى يصدر القرار”، “ياللى بتسأل إحنا مين إحنا أئمة مظلومين”.

كما رفع المشاركون لافتات كتب عليها: “استغاثة خطيب.. ياللى بتسأل إحنا مين إحنا خطباء المكافأة المظلومين”، مطالبين الرئيس بسرعة التدخل لحل مشكلتهم.
> وهدد الشيخ يحيى قايد، أحد المشاركين في الوقفة انهم سيضطروا للاعتصام في الشارع في حال أستمرار تجاهل الوزير لمطالبهم، مشيراً الي ان خطباء المكافأه المحتجون يحصلون على مكافأة مالية قدرها 140 جنيها مقابل صعودهم المنبر وهو مبلغ لا يكفي الفرد الواحد في حين ان الخطباء أغلبهم متزوجون ولديهم مصاريف كثيرة.

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