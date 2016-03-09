السجن المشدد 10 سنوات لعامل قتل فتاة بسبب خلافات عائلية بقنا

مراسل «ONA»:

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار أبو المجد أحمد علي، وعضوية المستشارين محمد فوزي عبد العزيز وهاني محمد، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لإتهامه بقتل فتاة بسبب خلافات عائلية بمركز فرشوط .

تعود أحداث القضية إلى 4 أكتوبر 2011 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بفرشوط بلاغًا بمقتل ” شريفة.ع.ح “ 17 سنة إثر إصابتها بطلقات نارية وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة ” أيمن.ع.م ” عامل حيث أطلق النيران على المجني عليه بسبب وجود مشادات كلامية بسبب خلافات عائلية.

وبدأت الخلافات، بمشادات كلامية، ثم تطورت لاشتباكات بالأسلحة النارية، مما أدى إلى مقتل المجني عليها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وأحالت القضية التي حملت رقم 268 جنايات فرشوط، المقيدة برقم 56 لسنة 2012 كلي قنا، إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.