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مقتل مزارع وإصابة آخر بطلقات نارية بسبب خصومة ثأرية بقنا

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مقتل مزارع وإصابة آخر بطلقات نارية بسبب خصومة ثأرية بقنا مقتل مزارع وإصابة آخر بطلقات نارية بسبب خصومة ثأرية بقنا

أرشيفية

مراسل «ONA»:

لقي مزارع مصرعه الأربعاء، وأصيب آخر، بطلقات نارية؛ بسبب خصومة ثأرية بمنطقة الشعارين بمدينة قوص التابعة لمحافظة قنا.

تلقى  اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، اليوم، إخطارا بتجدد خصومة ثأرية بقوص، وكشفت التحريات  مصرع “إسماعيل . م “   27 سنة، وإصابة “محمود . أ”  15 سنة طالب ابن عمه ومقيمين بقرية الشعارين إثر قيام كل من “ربيع . ب . ع “،  و “حمادة .ع . إ ” بإطلاق أعيرة نارية عليهم؛ بسبب وجود  خصومه ثأرية منذ عام بين الطرفين.

 وتكثف الجهات الأمنية بقنا، جهودها لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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