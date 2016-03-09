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مدير أمن القاهرة في زيارة «مفاجئة» لقسم شرطة الزاوية الحمراء وميدان التحرير

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اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، خلال زيارته لقسم شرطة الزاوية الحمراء

مدير أمن القاهرة، خلال زيارته لقسم شرطة الزاوية الحمراء

قام اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، بجولة مفاجئة على قسم شرطة الزاوية الحمراء، للإطلاع على سير العمل وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واجتمع “عبد العال”، بمأمور، وضباط وأفراد القسم، وفقًا لما ذكره البيان.

وأكد على أن أولويات العمل بالأقسام، هو ” حُسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات الأمنية، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار المواطنين”.

وشدد مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، على التعامل الجاد مع كافة البلاغات بما يعزز من ثقة المواطنين في أجهزة الأمن.

وتفقد اللواء خالد عبد العال، خلال الزيارة غرف الحجز، وتأكد من وجود تكييفات، ووسائل تهوية تعمل بكفاءة، فضلًا عن قيام ضباط القسم بالالتزام بضوابط ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المحجوزين.

وراجع “عبد العال”، أوامر الحجز الخاصة بالمحجوزين، والصادرة من الجهات القضائية، وتأكد من سلامة كافة الإجراءات المتخذة حيالهم.
> وقام مدير الأمن، بتفقد الحملات الأمنية والمرورية بميدان طلعت حرب وميدان التحرير، مؤكدًا على ضرورة العمل على ردع كافة الإشغالات، وتحقيق السيولة المرورية بمناطق وسط المدينة وكافة ميادين العاصمة .

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