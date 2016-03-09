الأوقاف: رفع المكافاة لخطباء المكافاة بنسبة 50 % للمتميزين

أعلنت وزارة الأوقاف انه سيتم رفع قيمة المكافاة الشهرية التى يتم صرفها لخطباء المكافاة بنسبة 50 % للخطباء المتميزين الذين يجتازون الاختبارات التى ستجريها الوزارة من بين المتقدمين لمديريات الاوقاف بمختلف محافظات الجمهورية حاليا وذلك بهدف رفع مستوى هؤلاء الخطباء للقيام بمهمتهم الدعوية وهى اداء خطبة الجمعة فقط .

واعلن فضيلة الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الدينى بوزارة الاوقاف فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط عقب اللقاء الذى اجراه اليوم بمجلس الوزراء لمناقشة مشكلة خطباء المكافاة المتجمعين امام المجلس ان وزارة الاوقاف خاطبت اليوم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لاستعجاله فى الافراج عن نحو 1755 وظيفة امام وخطيب ومدرس وظائف شاغرة بالاوقاف للاعلان عنها بعد موافقة الجهاز.

واكد رئيس القطاع الدينى ان خطباء المكافاة من غير العاملين بالحكومة أو القطاع العام ممن تنطبق عليهم شروط تلك الوظائف ويجتازون الاختبارات الخاصة بها سيكون لهم الاولولية لشغل هذه الوظائف والتعين بالوزارة للاستعانة بخبراتهم التراكمية واستفادة الوزارة بهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعى والوظيفى لهم .

وأوضح الشيخ محمد عبد الرازق ان عمل خطباء المكافاة يختلف عن مهمة الخطيب والامام حيث انه يتم الاستعانة بهؤلاء الخطباء لاداء صلاة الجمعة فقط فى حين تتعدد مسئولية الامام والخطيب فى امامة المصلين والقاء الدروس الدينية والمشاركة فى القوافل الدعوية وبرامج خدمة المجتمع.

وأشار الى حرص الوزارة على خطباء المكافاة خاصة المتميزين حيث ان الوزارة سبق وطالبت هؤلاء الخطباء قبل شهور بالتقدم للامتحانات التى تجريها حاليا مديريات الاوقاف من خلال الموقع الاليكترونى للوزارة.

وكانت العشرات من خطباء المكافاة قد تجمعوا منذ صباح اليوم امام مجلس الوزراء للمطالبة بالتعين واستدعى وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الشيخ محمد عبد الرازق للقاء المسئولين بالمجلس لاستطلاع ما قامت به الوزارة.