أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تشكيل لجنة برئاسة رئيس جامعة بنها لاختيار عميد جديد لكلية الطب

Google+ Print
تشكيل لجنة برئاسة رئيس جامعة بنها لاختيار عميد جديد لكلية الطب تشكيل لجنة برئاسة رئيس جامعة بنها لاختيار عميد جديد لكلية الطب
عقد مجلس كلية الطب بجامعة بنها اجتماعا برئاسة الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها لبحث أزمة اختيار عميد جديد للكلية بعد ان شهدت الكلية تباين في وجهات النظر حول قانونية الاجراءات مما ادى الى تعطيل ممثلى اللجنة الثلاثية لاختيار العميد الجديد.

وقال رئيس جامعة بنها في تصريح له اليوم بان قد تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها رئيسا وعضوية كل من الدكتور عمر الفاروق عميد كلية الحقوق الأسبق والدكتور محمود العزونى أستاذ متفرغ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والدكتور ماهر حسب النبى عميد كلية الزراعة السابق عضو احتياطى كممثلين للجامعة للاشراف على عملية الاختيار.

وأشار شمس الدين بان مجلس الكلية قام بترشيح عدد من الأساتذة ورموز الكلية لإختيار اللجنة الثلاثية وأسفر التصويت عن اختيار كل من الدكتور محمد علوش أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والولادة والدكتور عبداللطيف البلش أستاذ ورئيس قسم الباثولوجى مرشحين أساسين والدكتور ياسر إسماعيل أستاذ بقسم الباثولجيا الإكلينيكية مرشح إحتياطى وذلك لتكوين اللجنة الخماسية المكلفة بإجراءات المرشحين لعمادة الكلية.

وتابع بان مجلس الكلية قد وجه الشكر للجنة السابقة برئاسة الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتأكيد ثقتهم فيها وعلى دورها لخدمة لتحقيق المصلحة العامة للكلية.

موضوعات متعلقة..
>"طب بنها" تنظم ندوة حول تحديات الأطباء بحضور نواب البرلمان
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365