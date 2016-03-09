تشكيل لجنة برئاسة رئيس جامعة بنها لاختيار عميد جديد لكلية الطب

عقد مجلس كلية الطب بجامعة بنها اجتماعا برئاسة الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها لبحث أزمة اختيار عميد جديد للكلية بعد ان شهدت الكلية تباين في وجهات النظر حول قانونية الاجراءات مما ادى الى تعطيل ممثلى اللجنة الثلاثية لاختيار العميد الجديد.

وقال رئيس جامعة بنها في تصريح له اليوم بان قد تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها رئيسا وعضوية كل من الدكتور عمر الفاروق عميد كلية الحقوق الأسبق والدكتور محمود العزونى أستاذ متفرغ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والدكتور ماهر حسب النبى عميد كلية الزراعة السابق عضو احتياطى كممثلين للجامعة للاشراف على عملية الاختيار.

وأشار شمس الدين بان مجلس الكلية قام بترشيح عدد من الأساتذة ورموز الكلية لإختيار اللجنة الثلاثية وأسفر التصويت عن اختيار كل من الدكتور محمد علوش أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والولادة والدكتور عبداللطيف البلش أستاذ ورئيس قسم الباثولوجى مرشحين أساسين والدكتور ياسر إسماعيل أستاذ بقسم الباثولجيا الإكلينيكية مرشح إحتياطى وذلك لتكوين اللجنة الخماسية المكلفة بإجراءات المرشحين لعمادة الكلية.

وتابع بان مجلس الكلية قد وجه الشكر للجنة السابقة برئاسة الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتأكيد ثقتهم فيها وعلى دورها لخدمة لتحقيق المصلحة العامة للكلية.

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