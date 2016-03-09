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محافظ السويس ورئيس أركان الجيش الثالث الميدانى يشهدان احتفالية يوم الشهيد

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محافظ السويس ورئيس أركان الجيش الثالث الميدانى يشهدان احتفالية يوم الشهيد محافظ السويس ورئيس أركان الجيش الثالث الميدانى يشهدان احتفالية يوم الشهيد
شهد اليوم اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، واللواء أحمد ولى الدين خيرى، رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى احتفال المحافظة، الذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض بيوم الشهيد بقصر ثقافة بالسويس.

تقيم القوات المسلحة المصرية احتفالات متنوعة لإحياء ذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم الذى يحتفل به الشعب المصرى يوم 9 مارس من كل عام تخليدا لذكرى استشهاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض، الذى أشرف على الخطة المصرية لتدمير خط بارليف خلال حرب الاستنزاف عام 1969م.

وحضر الحفل بحضور نخبة من أبطال المقاومة الشعبية وأعضاء نجمة سيناء محمود عواد ومحمود الجلاد وعبد المنعم قناوى، كما شارك فى الحضور نخبة من قيادات التعليم ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

جاء الحفل بتعاون مشترك بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم بالسويس مثلها مركز السويس الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المحافظة، الذين قدموا فقرات فنية رائعة نالت إعجاب الحاضرين.

احتفال محافظة السويس بيوم الشهيد (1)

احتفال محافظة السويس بيوم الشهيد (2)

احتفال محافظة السويس بيوم الشهيد (3)

احتفال محافظة السويس بيوم الشهيد (4)


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