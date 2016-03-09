محافظ دمياط يحيل 24 عاملا بالمحافظة للتحقيق العاجل بسبب تركهم للعمل

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عدد 9 من العاملين بالإدارة التعليمية بكفر سعد للتحقيق العاجل، حيث قامت لجان المتابعة بديوان عام المحافظة بتعليمات من الدكتور المحافظ بالمرور على الإدارة التعليمية بكفر سعد، وتبين أن عدد 9 من العاملين تركوا العمل وانصرفوا بدون تصريح أو خط سير لهم، كما لاحظت اللجنة أثناء المرور أن إحدى الموظفات بالإدارة قامت بالتوقيع بدلاً من أخرى فى كشف الحصر، وتم عمل إثبات حالة بالواقعة.

كما أحال محافظ دمياط عدد 15 من العاملين بمستشفى الروضة المركزى للتحقيق بناءً على تقارير لجان المتابعة بديوان عام المحافظة التى رفعتها للمحافظ بعد مرور اللجان على مستشفى الروضة المركزى، لعمل انضباط إدارى للعاملين بها.

حيث تبين للجنة خروج 7 من الأطباء وعدد 8 من الإداريين و5 آخرين من طاقم التمريض والعمال وتأكدت اللجنة من عدم وجود تصاريح للخروج أو خطوط سير لهم، كما تضمن تقرير اللجنة وجود مخالفة توقيع أحد العاملين بالمستشفى فى سجل الانصراف لأحد زملائه أثناء تواجد اللجنة، وبحضور مسئولة السجلات ومدير المستشفى، كما وجه الدكتور المحافظ تعليماته بإحالة المخالفين للتحقيق العاجل والإفادة بالنتيجة .

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