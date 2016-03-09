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حاملو الأمتعة بميناء سفاجا يفضون إضرابهم بعد الاتفاق على صرف مرتبات شهرية

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حاملو الأمتعة بميناء سفاجا يفضون إضرابهم بعد الاتفاق على صرف مرتبات شهرية حاملو الأمتعة بميناء سفاجا يفضون إضرابهم بعد الاتفاق على صرف مرتبات شهرية
فض حاملو الأمتعة بميناء سفاجا البحرى، إضرابهم عن العمل ووقفتهم الاحتجاجية أمام الميناء بعد الاتفاق مع شركة الشحن، بصرف مرتبات شهرية لهم، وضم حاملى الأمتعة الذين تم الاتفاق عليهم من قبل اللجنة بمجلس المدينة.

من جانبه قال أيمن شحات، أحد حاملى الأمتعة بميناء سفاجا البحرى، لـ"اليوم السابع" اليوم، الأربعاء، أن تم التفاوض مع إحدى شركات الشحن التى أسند لها العمل من قبل هيئة موانئ البحر الأحمر، وتم الاتفاق على صرف مرتبات شهرية لحاملى شحن الركاب القادمين من 1300 جنيه شهريا، وكذلك 600 جنيه لحاملى أمتعة ركاب القادمين من الكويت، بجانب التفاوض بين حامل الأمتعة والراكب فى أتعابه دون أى مشكلات على الراكب.

وأضاف شحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم أيضا الاتفاق مع الشركة بتشغيل جميع حاملى الأمتعة الذين وردت أسمائهم فى الكشف المقدم من اللجنة المشكلة من عدة أطراف أحدها مجلس مدينة سفاجا، وعدم تشغيل من هم خارج مدينة سفاجا أو لم يقضوا فترة فى العمل فى الميناء كحاملين أمتعة.

كان نظم العشرات من حاملى الأمتعة بميناء سفاجا البحرى، وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات منهم أمام أبواب ميناء سفاجا، مطالبين تشغيلهم بإحدى شركات الشحن، وكذلك طالبوا بتأمين صحى واجتماعى من الشركة.


>- بالصور.. حاملو الأمتعة بسفاجا يحتجون للمطالبة بالتعيين فى الشركة الجديدة

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مصر 365

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