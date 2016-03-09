ازالة 40 حالة تعدى على الاراضى الزراعية بالقليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتعاون مع قوات الأمن بالمحافظة حملة إزالات فورية ببعض مدن المحافظة وشملت مدينة القناطر الخيرية وقليوب وكفر شكر أسفرت الحملة عن إزالة 40 حالة تعدى بقرية شلقان وباسوس بمدينة القناطر الخيرية علي مساحة 5000 متر تقريبا وإزالة حالة بقليوب قبل الإنتهاء من أعمال الصب والخرسانة بالإضافة إلي 13 حالة بكفر شكر علي مساحة 3000متر تقريبا .

و صرح الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية أنه لن يتهاون مع المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية حفاظا علي هيبة الدولة وشدد على ضرورة تفعيل الدور الرقابى للوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، وإحالة كل من يقصر في هذا الدور إلى النيابة العامة، وكذلك كل من يتساهل في التعدى على الأراضي الزراعية.



>