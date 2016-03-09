أخبار عاجلة

فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

فيديو..إنتصار تفاجئ هيدي كرم بحركة خارجة على الهواء في «نفسنة»

Google+ Print
فيديو..إنتصار تفاجئ هيدي كرم بحركة خارجة على الهواء في «نفسنة» فيديو..إنتصار تفاجئ هيدي كرم بحركة خارجة على الهواء في «نفسنة»

محرر «ONA»:

تعرض جمهور برنامج “نفسنة” المذاع على فضائية “القاهرة والناس”، للصدمة، بعد أن فاجأت الفنانة إنتصار زميلتها هيدي كرم بـ«قَرصِها» في منطقة حساسة من جسدها على الهواء خلال مجريات حلقة أمس.

وأصيبت هيدي، بحالة من الضحك الهستيرى وإطلاق الاستغاثات على الهواء، هربًا من “قرصة” إنتصار، لاسيما تعليقها على الواقعة بقولها :”إنتصار إيدها طويلة، وبتحب تضربني”.

وأضافت هيدي كرم، قائلة: “جزء من المعاكسة.. أعمل إيه؟ إيدها طويلة إنتصار”.

وأثار الموقف حالة من الإستياء لدي متابعي موقع التواصل الاجتماعي “فسي بوك”، الذين عبروا عن سخطهم وغضبهم من تصرفات إنتصار الغريبة خلال حلقات البرنامج، بتعليقات مهاجمة لتصرف الأخيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا»

فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا»

فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي

فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي

فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS»

فيديو| مرتضى منصور: «أنا متوضي.. ومش هلمس مايك beIN SPORTS»

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير