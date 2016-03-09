فيديو| إنتصار تفاجئ هيدي كرم بحركة خارجة على الهواء في «نفسنة»

محرر «ONA»:

تعرض جمهور برنامج “نفسنة” المذاع على فضائية “القاهرة والناي”، للصدمة، بعد أن فاجأت الفنانة إنتصار زميلتها هيدي كرم بـ«قَرصِها» في منطقة حساسة من جسدها على الهواء خلال مجريات حلقة أمس.

وأصيبت هيدي، بحالة من الضحك الهستيرى وإطلاق الاستغاثات على الهواء، هربًا من “قرصة” إنتصار، لاسيما تعليقها على الواقعة بقولها :”إنتصار إيدها طويلة، وبتحب تضربني”.

وأضافت هيدي كرم، قائلة: “جزء من المعاكسة.. أعمل إيه؟ إيدها طويلة إنتصار”.

وأثار الموقف حالة من الإستياء لدي متابعي موقع التواصل الاجتماعي “فسي بوك”، الذين عبروا عن سخطهم وغضبهم من تصرفات إنتصار الغريبة خلال حلقات البرنامج، بتعليقات مهاجمة لتصرف الأخيرة.