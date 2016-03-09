ما سبب التقلبات الجوية التي تشهدها إمارات الدولة؟

شهدت إمارات الدولة وسلطنة عمان تقلبات جوية على شكل أمطار وعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد إزاء تأثر الدولة بمنخفض جوى على سطح الأرض الممتد من جنوب غرب الجزيرة العربية يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا ويزداد تعمقه اليوم الأربعاء.

وقال المركز الوطني للأرصاد والزلازل في بيان له أن حالة عدم الاستقرار الجوي تستمر في التأثير على الدولة وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة يتخللها السحب الركامية الرعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة وقوية أحيانا مع سقوط أمطار مختلفة الشدة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول خاصة بالقرب من المرتفعات.

وأطلق مركز العاصفة على المنخفض مسمى "منخفض العقربي" لتوصيف الحالة الجوية المتقلبة التي تشهدها إمارات الدولة. وتعاملت جهات رسمية وغير رسمية مع وسم #منخفض_العقربي الذي احتل المركز الرابع في قائمة الأوسمة الأكثر تداولاً في الدولة أمس حول أمطار الإمارات.

من جهته، نفى مدير إدارة الأرصاد الجوية يوسف الكلباني في تصريح لـ "البيان" وجود اسم رسمي للمنخفض، موكداً أن الاسم المتداول أطلقه هواه ومتتبعي الأحوال الجوية وأنه يجري إطلاق أسماء على المنخفضات والعواصف في حال وصلت في قوتها للمعدلات العالمية.

وأشار الكلباني إلى أن الذروة التي وصل إليها المنخفض الجوي ستستمر حتى يوم غد الخميس، وستتركز على العاصمة أبوظبي ومدينة العين إلى جانب المناطق الشمالية من الدولة التي ستسيطر عليها السحب الركامية".

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة منذ صباح أمس الثلاثاء هو الأقوى منذ بداية العام، خصوصاً من حيث شدة الأمطار واتساع نطاق هطولها.

وتسبب المنخفض في جريان الأودية في إمارة الفجيرة ورأس الخيمة ومدينة العين كجريان وادي خطم الشكلة وادي صاع وجريان أودية الشويب اليوم وأمس فيما تساقط البرد على المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي وإمارات أخرى في الدولة.

في هذه الأجواء، ندعو الأخوة السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة وترك مسافة كافية بين المركبات وعدم السرعة لتفادي الاصطدام جراء سقوط الأمطار.