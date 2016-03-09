تجديد حبس سائق «قطار العياط» وعامل البرج بالبدرشين 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح العياط، اليوم الأربعاء، حبس كلًا من ” سائق قطار العياط، وعامل برج مزغونة بالبدرشين”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حسبما أفاد مراسل أونا.

وتُجري النيابة العامة، التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهما بـ”الإهمال والتقصير في أداء عملهما، والقتل الخطأ”، ما تسبب في وقوع حادث قطار العياط.

ويذكر أن أسفر حادث اصطدام القطار بسيارة ربع نقل عن مصرع 7 أشخاص.

وكانت نيابة العياط، برئاسة المستشار أحمد خالد أبو العلا، قد خاطبت مصلحة السكة الحديد من أجل إفادتها ببعض الأوراق الخاصة بالحادث من أجل استكمال التحقيقات في القضية.

واستعجلت نيابة العياط، التقارير الفنية، وتقرير الطب الشرعي الخاص بالضحايا الـ7، الذين لقوا مصرعهم في الحادث.

ويذكر أن وقع حادث تصادم بين قطار وسيارة ربع نقل بالعياط، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أحمد حجازي، مدير الأمن واللواء خالد شلبي، مدير المباحث، لإجراء المعاينة حول ملابسات الحادث.