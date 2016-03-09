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بالفيديو و بالصور .. تعليق الدراسة فى الإمارات غداً بسبب سوء الأحوال الجوية

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بالفيديو و بالصور .. تعليق الدراسة فى الإمارات غداً بسبب سوء الأحوال الجوية بالفيديو و بالصور .. تعليق الدراسة فى الإمارات غداً بسبب سوء الأحوال الجوية
أعلنت السلطات فى الإمارات تعليق الدراسة غداً، الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتشهد الإمارات تقلبات فى حالة الطقس، على شكل أمطار وعواصف رعدية، نتيجة تأثيرات منخفض جوى أطلق عليه مركز العاصفة مسمى "منخفض العقربى"، والذى يعود لفترة زمنية محددة من العام فى فصل الشتاء.

ويمتد المنخفض من جنوب غرب الجزيرة العربية ويصاحبه امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.

وتسببت الأمطار التى هطلت على الإمارات، ليل أول من أمس وصباح اليوم، فى تشكل تجمعات للمياه فى مواقع عدة فى الإمارة، نجمت عنها إعاقة حركة السير والمرور فى بعض الطرقات، وصعوبة فى وصول أصحاب المركبات إلى سياراتهم المركونة بالقرب من مواقع سكنهم، بسبب تجمعات المياه والبرك المائية .
>وتوقفت الطرق السريعة منذ فترة طويلة ومنها طريق أبوظبى دبى .


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>- صحافة المواطن: بالفيديو.. مياه الأمطار والسيول تغرق شوارع مدينة العين بأبو ظبى

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