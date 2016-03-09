وزارة الدفاع التونسية تحذر المواطنين من الاقتراب من المنطقة العازلة

حذرت وزارة دفاع تونس المواطنين من مخالفة إجراءات الدخول إلى المنطقة العسكرية العازلة والفضاء الصحراوي, مؤكدة – فى بيان لها- أن الدخول إلى هذه المناطق يخضع إلى ترخيص مسبق من السلطات العسكرية والمحلية.

وذكرت إذاعة "موزاييك" أن هذه الإجراءات تتبع نظرا للوضع الأمنى فى الجنوب التونسي, وتوقيا من التهديدات الإرهابية التى يمكن أن تستهدف البلاد من خلال محاولات التسلل إلى الداخل أو الخارج عبر الحدود المشتركة مع ليبيا.

وأكدت الوزارة أن الدوريات البرية والجوية العاملة بالمنطقة ستقوم بالتعامل بكل صرامة وحزم وباستعمال القوة مع كل من لا يمتثل إلى تعليمات التوقف.

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