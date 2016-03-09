بالصور..سائقو التاكسى يعلنون الإضراب بسبب الملاكى ويقطعون الطريق بالعاشر

قطع مجموعة من سائقى التاكسى بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأربعاء، طريق الأردنية بالعاشر، معلنين الإضراب عن العمل بسبب سيارات الأجرة الملاكى.

وأكد السائقون فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك رسوما كبيرة يدفعونها لتجديد الرخص وأكثر السيارات بقروض ولا يجدون دخلا لتسديد القروض، وأصحاب السيارات الملاكى يقومون بأخذ الركاب، ونحن لا نجد قوت يومنا.

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