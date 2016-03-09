تطبيق تجربة المرشد الذكى للأماكن السياحية والمحميات الطبيعية بالفيوم

قال المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، إنه نظرًا لما تتمتع به المحافظة من المزارات السياحية والبيئية والآثار المتعددة العصور والمحميات الطبيعية المختلفة بما يضعها في مصاف المناطق السياحية الهامة على المستوى العالمي، فإن هيئة تنشيط السياحة بصدد تدشين برنامج جديد يطبق لأول مرة وهو برنامج "المرشد الذكى fayoum smart guide"

واشار مكرم، فى بيان له اليوم، إلى أن البرنامج تعريفى متوفر بجميع اللغات لكافة الأماكن السياحية والأثرية بنظام الكود ويتم تطبيقه على الهواتف الذكية ويمكن الأستعانه به في الأماكن النائية بدون الحاجة الى شبكه الأنترنت مما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية للأجانب والمصريين، موضحاً أن محافظة الفيوم ستشهد خلال الفترة القليلة القادمة عدداً من مشروعات تنمية الساحل الشمالي لأهم بحيرة على المستوى العالمي وهي بحيرة قارون مما يجعل تطبيق هذا البرنامج أمر بالغ الأهمية .

وأضاف محافظ الفيوم أن البرنامج إضافة جديدة للمحافظة تساهم فى الإرتقاء وتطوير المعروض السياحى، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد تطوراً غير مسبوق وطرق عمل حديثة بالقطاع السياحى.

ومن جانبه اوضح ياسر محفوظ المستشار السياحي للمحافظة بإنه جارى الإنتهاء من إعداد البرنامج حيث يتكون من مجموعه أكواد خاصة بالاماكن السياحية والاثرية والمحميات بالاضافة الى القطاعات الخدمية الحكومية ، ويساهم البرنامج فى التيسير على الأفراد وسهولة معرفة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بكل ما سيتم تكويده ، موضحاً انه بمجرد الضغط على احد هذه الاكواد يتمكن المستخدم او الزائر من معرفة كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالاثر او القطاع المراد الإستفسار عنه بالصوت والصورة.